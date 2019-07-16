Обнаружен российский город с реактивно дорожающим жильем

Первичное жилье за период с июля 2018-го по июль 2019 года подорожало в большинстве российских регионов, лидером по темпам роста цен стал Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков ЦИАН (материалы имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

За год квадратный метр в новостройках Севастополя вырос в цене на 30 процентов, до среднего уровня в 88,6 тысячи рублей. Второе место по динамике роста заняла Республика Крым (плюс 29 процентов, до 128,7 тысячи рублей за метр), третье досталось Татарстану (25 процентов и 74,4 тысячи рублей соответственно).

Сопоставимые показатели продемонстрировали также Ульяновская, Иркутская и Курская области, цены на местные новостройки выросли на 22-24 процента. Снижение цен на первичную недвижимость зафиксировано только в двух регионах: в Дагестане (на 5 процентов) и Новгородской области (на 2 процента).

В мае 2019-го о росте цен на крымскую недвижимость сообщали аналитики «Авито Недвижимость». Причиной такой динамики в компании назвали открытие автомобильного движения по Крымскому мосту в 2018 году.

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