Российский футболист вспомнил о выбежавшем на поле с автоматом украинце

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что, играя в чемпионате Украины, участвовал в договорных матчах. Слова спортсмена приводит Sportbox.

Мор вспомнил случай, который произошел с ним во время матча Первой лиги. «Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти», — рассказал футболист. После этого, по словам Мора, на поле с автоматом выбежал президент клуба, за который выступал тот игрок, и потребовал назначить пенальти.

«Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали», — поведал Мор.

Полузащитник начинал карьеру на Украине, после чего переехал в Россию. В составе «Спартака» Мор стал трехкратным чемпионом страны. Также выступал за такие клубы, как «Сатурн», «Торпедо» и «Химки».

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