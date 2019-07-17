Авиадебошир получил полгода колонии за скандал и избиение бортпроводника

К реальному сроку заключения за дебош и избиение бортпроводника на борту рейса «Москва-Тель-Авив» приговорен москвич по решению Химкинского городского суда Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП). Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Химкинский городской суд Московской области признал 30-летнего жителя Москвы виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116, пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (причинение побоев, хулиганство на воздушном транспорте)», — приводит агентство сообщение прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в феврале 2018 года мужчина, будучи пассажиром рейса авиакомпании «Аэрофлот»полета был пьян, «нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, на замечания командира воздушного судна не реагировал». «Кроме того, он нанес побои бортпроводнику, создав своими действиями реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров», — добавили в ММТП.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину и в ходе судебного заседания принес извинения потерпевшему и авиакомпании.

Компания «Аэрофлот» неоднократно выступала с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки.