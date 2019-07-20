Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку в Москве

Baza

Сборная Дагестана по пляжному регби устроила массовую драку в ходе матча чемпионата России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спортсмены подрались с московской командой «Слава». По данным Sport24, причиной конфликта стало то, что один из игроков дагестанской команды бросил песок в лицо сопернику. После этого между спортсменами завязалась драка.

Отмечается, что игроков не смогли успокоить ни другие участники, ни судьи. О применении санкций за произошедшее пока не сообщалось.

Чемпионат России по пляжному регби проходит 20–21 июля в центре пляжных видов спорта «Динамо». В мужском турнире соревнуются между собой 19 команд.

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