На тренера Макгрегора напали в ночном клубе

Американский боец смешанного стиля (MMA), тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, Дэнис подвергся нападению в ночном клубе. Он находился у барной стойки, когда к нему подошел неизвестный и ударил его. На видео, размещенном на YouTube-канале MMA FOCUS, боец оказался на полу после пропущенного удара. Вместе с охраной конфликтующие стороны оказались на улице, где в итоге и завершилась драка.

Материалы по теме «Боюсь, что однажды он убьет меня или ребенка» Бойцы UFC сходят с ума и угрожают близким. В чем причина?

После победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года российский боец Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами. Дэнис получил семимесячную дисквалификацию.

Американец провел два боя в MMA, в обоих из которых он победил. Дэнис известен по своим выступлениям в грепплинге. Он трижды становился победителем турниров под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!