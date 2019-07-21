Фото футболиста «Ливерпуля» со вздувшимися венами шокировало болельщиков

Пользователей соцсетей удивила фотография полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера на сборах клуба. Снимок появился в Twitter-аккаунте ESPN.

На фото 33-летний Милнер запечатлен во время тренировки, где вены на его руках вздулись от напряжения. Юзеры назвали футболиста «соковыжималкой», сравнили его с Халком и задались вопросом, какие упражнения выполняет хавбек. «Черт возьми, что он принимает?» — написал один из них.

Милнер перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

«Ливерпуль» 20 июля провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

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