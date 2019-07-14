ЦСКА нацелился на футболиста «Ливерпуля»

ЦСКА начал переговоры по приобретению 21-летнего форварда Тайво Авоньи, права на которого принадлежат английскому «Ливерпулю». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Английский клуб рассчитывает выручить за игрока 16,7 миллиона евро. Минувший сезон нападающий провел в «Генте» на правах аренды.

«Ливерпуль» приобрел игрока в 2015-м. Авоньи не провел ни одного матча в составе красных и неоднократно отправлялся в аренду. В сезоне-2017/2018 африканец выступал за бельгийский «Мускрон-Перювельс» и отметился девятью забитыми мячами.

Ранее 14 июля сообщалось об интересе «Ливерпуля» к форварду армейцев Федору Чалову. Помимо мерсисайдцев за игроком наблюдают «Тоттенхэм», «Арсенал», «Севилья» и «Монако».

Авоньи является победителем юношеского чемпионата мира в составе сборной Нигерии (2013). Также в составе национальной команды он стал чемпионом Африки среди молодежных команд.

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