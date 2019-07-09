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Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку

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Английский форвард Даниель Старридж обнаружил, что неизвестные ворвались в его дом в США и похитили его собаку. Футболист показал результаты вторжения в своем Instagram-аккаунте.

«Вы ворвались в дом в Лос-Анджелесе и украли собаку? Вы в своем уме?» — обратился 29-летний англичанин к грабителям. Он заявил, что готов потратить любую сумму ради возвращения своего любимца. После данной публикации Старридж разместил несколько фотографий собаки.

Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013-го. На его счету 51 гол в 108 матчах за мерсисайдцев. С 1 июля футболист является свободным агентом.

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