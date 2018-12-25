Игрок ПСЖ стал жертвой грабителей дважды за месяц

Дом нападающего «Пари Сен-Жермен» Эрика Чупо-Мотинга был ограблен дважды за последний месяц. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на газету L'Equipe.

Инцидент произошел 24 декабря. Источник не отмечает, что именно воры вынесли из дома форварда. В прошлый Чупо-Мотинг был ограблен 28 ноября. Тогда злоумышленники украли ценности на сумму в 600 тысяч евро.

Также портал пишет, что 22 декабря был ограблен защитник и капитан ПСЖ Тиаго Силва. Воры вынесли из его дома вещей на миллион евро.

В июне жертвой воров стал футболист сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике. Злоумышленники воспользовались грозой, бесшумно проникли в его дом и вынесли драгоценности, часы и украшения. В этот момент в здании никого не было: футболист находился в расположении национальной команды, а его супруга певица Шакира гастролировала по Европе.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!