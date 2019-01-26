12-летний грабитель застрелил профессионального боксера и попался

В американском городе Ювалде (штат Техас) 12-ребенок застрелил профессионального боксера. Об этом сообщает Boxingscene.

24-летний Джон Ванметер находился в своем доме вместе с подругой и двумя детьми, когда услышал, как кто-то пытается проникнуть в его жилище. Спортсмен вышел из комнаты, и женщина услышала выстрел.

Прибывший наряд полиции обнаружил лежащего у входной двери боксера с огнестрельным ранением в голову. Ванметера доставили в больницу, где тот умер.

Очевидцы рассказали полицейским, что заметили на месте преступления мужчину, одетого во все черное и с банданой на лице. Стражи порядка обнаружили подозреваемого, свидетели опознали убийцу — им оказался 12-летний ученик местной школы. Законодательство Техаса позволяет отправить не достигшего 14 лет преступника в тюрьму на срок до 40 лет.

За профессиональную карьеру Ванметер провел шесть боев, выиграв два последних. Следующий бой был запланирован на февраль.

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