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РПЛ отреагировала на избиение болельщиков «Спартака» полицией

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента, возникшего после матча второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» в Ростове-на-Дону. Полный текст доступен на сайте организации.

«По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны», — говорится в заявлении.

В тексте оправдано применение силы сотрудниками полиции к болельщикам красно-белых: «Полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны». В заявлении подчеркнуто, что потасовка возникла при попытке других фанатов «Спартака» помешать проведению задержания.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» прошел 20 июля и завершился ничьей 2:2. После матча в сети появилось видео, где сотрудники полиции применяют дубинки и электрошокеры в отношении болельщиков красно-белых

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