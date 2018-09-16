Аргентинских болельщиков наказали за похабную шутку над россиянкой

Три аргентинских болельщика были наказаны за непристойное поведение во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает NTV.

По информации издания, министерство безопасности Аргентины запретило фанатам посещать футбольные матчи в течение двух лет за то, что во время мундиаля в России они заставили не говорящую по-испански россиянку повторить на камеру предложения «сексистского содержания».

Видео, на котором россиянка произносит «возмутительные вещи», выложил в сеть 47-летний Нестор Пенови. Он был наказан, несмотря на то, что он извинился за свое поведение. Еще два болельщика получили санкции за то, что они попросили мужчину в тюрбане произнести слово «бомба» по-испански и при этом засняли происходящее на камеру.

В июне 2018-го прокуратура столичного Федерального округа Бразилии завела уголовное дело против болельщиков, которые пошло пошутили над россиянкой и выложили видео в сеть. В ведомстве отметили, что поведение бразильцев было оскорбительным и носило женоненавистнический характер.

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