Опальный капитан объяснил уход из «Спартака» и отказался стыдиться

Полузащитник Денис Глушаков, ушедший из московского «Спартака», опубликовал в Instagram обращение к болельщикам, в котором объяснил причину разрыва контракта с клубом.

Бывший капитан заявил, что уходит из клуба ради «Спартака». «Я понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду», — сказал игрок, намекнув на непростые отношения с фанатами красно-белых. Также он пообещал, что не пропадет и будет продолжать играть в футбол. В какой команде он продолжит выступления, полузащитник не уточнил.

«Мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. Берегите "Спартак"», — заключил Глушаков.

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О разрыве контракта Глушакова со «Спартаком» стало известно ранее 19 июня. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России.

Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых, Глушакова считают причастным к уходу из команды итальянца Массимо Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и привел клуб к первому чемпионству с 2001 года. Несмотря на негативную реакцию фанатов, игрок сохранил капитанскую повязку при новом тренере Олеге Кононове.

Среди претендентов на Глушакова СМИ называли «Сочи», «Ростов» и «Крылья Советов».

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