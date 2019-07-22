Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Крылья Советов
Самара
Матч окончен
2:3
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
ЦСКА
Москва
Матч окончен
2:1
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Ростов
Ростов-на-Дону
Матч окончен
2:2
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Урал
Екатеринбург
Матч окончен
3:0
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Локомотив М
Москва
Матч окончен
2:1
Тамбов
Тамбов
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Сочи
Сочи
Матч окончен
0:2
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Последние новости
Надежду Савченко на выборах поддержали 8 украинцев
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Московских чомг, лысух и чернетей посчитали 
Участницу реалити-шоу нашли на PornHub
Названы регионы с самой большой безработицей
В Москве насчитали три тысячи несуществующих квартир
Актер из «Человека-паука» залез на дерево на вечеринке и был изгнан
Туристка разделась догола и спрыгнула с моста на глазах у прохожих
Умер гендиректор МАГАТЭ
Новости партнеров

Чемпиона UFC обвинили в домогательствах

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Джонс

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс обвинен в домогательствах. Об этом сообщает Bloody Elbow со ссылкой на издание KRQE News 13.

В полицию обратилась официантка стрип-клуба в американском городе Альбукерке. Она заявила, что боец шлепнул ее, заставил сесть на колени и начал целовать. Девушка сопротивлялась, и в ответ на это Джонс схватил ее за шею. Спортсмен не явился на заседание, поэтому полиция выдала ордер на его арест.

По словам представителя американца, Джонс не мог получить уведомление о явке на слушания, потому что оно было отправлено на неверный адрес. В итоге он выплатил залог.

Джонс — самый молодой чемпион UFC в истории промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул. Последнюю успешную защиту он провел в июле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Report: UFC champ Jon Jones charged with battery for alleged incident at strip club
Непобежденный боец MMA оскорбил чемпиона UFC Джонса при фанатах
Чемпион UFC задушил фаната до потери сознания
Другие материалы рубрики
Спорт00:06Сегодня

«Второй сет хожу, хромаю»

Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
10:14Сегодня

Ребенок прорвался к Роналду во время матча

07:56Сегодня

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

17:4915 июля

Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

Спорт00:06 8 июля
Жан-Пьер Адамс

Спящий гигант

Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
09:16Сегодня

Футболист поцеловал одноклубника перед игрой и забил с его передачи

21:0821 июля

Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля

23:5315 июля

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

Спорт00:0419 июля

«Он принес себя в жертву»

Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
06:23Сегодня

Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены

18:3021 июля

Кокорин рассказал о колбасе и шоколаде в колонии

23:2821 июля

Издевки фанатов довели футбольного тренера до сердечного приступа

Россия
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне тепло вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Россияне попросили Меркель переселить их из барака и отказались уезжать
В России стало больше детей с инвалидностью
Путин и Асад поздравили друг друга
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Все материалы
Мир
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Умер гендиректор МАГАТЭ
Американских шпионов казнят в Иране
Пираты напали на судно и украли у моряков обувь
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Все материалы
Бывший СССР
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за пределами Украины
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском
Состав проходящих в Раду партий изменился после обработки трети голосов
На Украине раскрыли ловушку старой власти для Зеленского
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
Украина снова нарушила абсолютное перемирие
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Россияне смогут вывести из страны меньше денег
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Рубль попросили не повторять за евро
Все материалы
Силовые структуры
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
ФСБ задержала сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Стало известно об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Раскрыта неожиданная польза душа
Робот «Федор» заговорил
Все материалы
Спорт
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
Ребенок прорвался к Роналду во время матча
Чемпиона UFC обвинили в домогательствах
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболист поцеловал одноклубника перед игрой и забил с его передачи
Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля
Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены
Все материалы
Культура
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и причем тут треш и неразбериха
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Умер Пол Красснер
Актер из «Человека-паука» залез на дерево на вечеринке и был изгнан
Как женщины делают это
Шесть девушек-фотографов прославились в эпоху, когда репортажи снимали только мужчины
Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Шесть простых советов «как удержать мужчину» разгневали женщин
Мужчина использовал крем для депиляции в интимной зоне и прославился
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Скабеева возмутилась реакцией Зеленского на события в Донбассе
Все материалы
Ценности
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
Названа стоимость кроссовок Путина
Невесту и свидетельницу пристыдили в сети за неподобающие свадебные наряды
Леди Гага вышла в свет в платье от жены мэра Тбилиси
Участница конкурса красоты удивила выбором купальника
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Туристка разделась догола и спрыгнула с моста на глазах у прохожих
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Медведь схватил подошедшую к вольеру женщину
Ревнивый муж выпрыгнул с пятого этажа назло жене и выжил
В очередном американском штате запретили курить до 21 года
Школьница родила посреди экзамена
Все материалы
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Названа цена самого дешевого дачного участка в Москве
Названа стоимость заграничной недвижимости российских звезд
Сотку земли в центре Москвы оценили в шесть миллионов рублей
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы