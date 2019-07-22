Футболист поцеловал одноклубника перед игрой и забил с его передачи

Димитри Пайет / Instagram

Полузащитник французского «Марселя» Димитри Пайет поцеловал в губы одноклубника Буна Сарра перед товарищеским матчем против «Бордо». Видео появилось в Instagram-аккаунте хавбека.

Случившееся удивило Сарра, который рассказал об этом еще одному футболисту «Марселя». Сам Пайет подписал видео одним словом — «связь». По ходу матча полузащитник отметился голом, где в роли ассистента выступил Сарр. Матч завершился победой «Марселя» со счетом 2:1.

Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В прошедшем сезоне он забил шесть мячей в 38 матчах.

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