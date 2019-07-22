Художника Трушевского обвинили в еще одном изнасиловании

Журналистка Рита Бондарь заявила, что ее изнасиловал художник Илья Трушевский. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

По словам девушки, инцидент произошел 18 июля. Трушевский пришел к ней в гости и насильно склонил к сексу, зная, что журналистка принимает препараты, от которых ее клонит в сон. Бондарь добавила, что он отказался пользоваться контрацепцией.

«Илья Трушевский знал, что я не хотела секса с ним. Вычисляется это просто — сказала "нет", значит, "нет". Илья Трушевский ушел из мастерской только после того, как я сказала ему, что если бы не таблетки, я бы сейчас засадила ему нож в спину. Я не буду подавать в суд на Илью Трушевского, но мне очень хотелось бы, чтобы вы запомнили это имя и брали во внимание этот рассказ, когда захотите предложить ему проект или просто выпить вместе вина», — написала журналистка.

Позднее она все-таки сообщила о готовности подать в суд: «Узнала некоторые подробности из жизни Трушевского, которые не освещались в медиа. Очень злая стала. Буду подавать».

После выдвинутых Ритой Бондарь обвинений фестиваль современного искусства «Форма» исключил Трушевского из списка участников. «Мы выбрали работу Ильи из множества заявок потому, что она отражает наши идеи об экологии и защите окружающей среды, но этого мало. Фестиваль — также место взаимного уважения, дружбы, любви и творческого самовыражения», — говорится в посте организаторов в Facebook.

В марте 2011 года Трушевского приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку изнасилования 17-летней студентки журфака МГУ. По версии следствия, 30 апреля 2010 года Трушевский устроил в своей комнате в доме на Земляном Валу вечеринку, в ходе которой один из гостей изнасиловал потерпевшую и скрылся. После этого художник избил студентку и тоже попытался ее изнасиловать, но девушка сумела вырваться и позднее обратилась в полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!