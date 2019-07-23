Гибель группы Дятлова объяснили редкой северной болезнью

Участники группы под руководством Игоря Дятлова могли погибнуть в 1959 году на горе Холатчахль из-за некой странной и редкой болезни, о которой знают народы Севера. Об этом URA.RU рассказал исследователь из Нижнего Тагила Василий Мехоношин.

По его словам, он общался с сотрудниками Мурманского арктического университета и от них узнал о заболевании, которое поморы называют «мерячка», эскимосы — «зов Полярной звезды», саамы — «эмерик», якуты — шаманским насылом, а некоторые ученые и врачи прошлого века назвали полярной истерией. Общепринятое название этой болезни — мэнерик.

«Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», — написал Мехоношин в своем письме в редакцию.

Он отметил, что это психическое заболевание формируется в условиях холода и нехватки света. Она могла проявиться у туристов в тот момент, когда они столкнулись с непогодой. Мужчина считает, что этой болезнью можно объяснить тот факт, что дятловцы вели себя перед смертью неадекватно, бросили вещи и убежали из палаток, несмотря на холод, темноту и сильный ветер.

«Пробуждение же туристов от данного состояния могло произойти у подножия горы, около кедра, и не одновременно у всех. Если допустить, что это произошло именно так, можно представить себе тот ужас, который охватил очнувшихся людей, обнаруживших себя ночью полуодетыми в лесу, на морозе, вдалеке от палатки», — добавил Мехоношин.

Девять туристов из группы Дятлова погибли в Свердловской области в окрестностях горы Холатчахль в начале 1959 года, предположительно, в ночь на 2 февраля. До сих пор не выяснена причина их гибели, существует около 80 версий случившегося, от абсурдных до вполне реалистичных вроде плохой подготовки студентов и неправильных действий во время схода лавины на палатку.

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