Раскрыта причина гибели группы Дятлова

Низкая подготовка участников группы Игоря Дятлова и погодные условия привели к их гибели в 1959 году на горе Холатчахль. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на материалы расследования, проведенного в 2015 году сотрудниками Следственного комитета России.

Издание отмечает, что обстоятельства гибели туристов выясняли авторитетные специалисты: следователь-криминалист Владимир Соловьев, занимавшийся делом о гибели царской семьи, и Сергей Шкрябач, который работал в Главном управлении криминалистики СКР на посту заместителя начальника. Шкрябач также был опытным альпинистом, за плечами которого более 25 восхождений и 20 экспедиций.

По мнению «МК», им удалось восстановить единственно возможную последовательность событий, приведших к гибели девяти человек в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль.

Следователи пришли к выводу, что группа Дятлова не была подготовлена к трудному походу в сложных погодных условиях. Большинство участников лишь 4-6 раз ходили в экспедиции, а их руководитель — девять, но они впервые отправились в зимний поход 3-й категории сложности, при этом без необходимого снаряжения и навыков.

Первый же перевал высотой 880 метров дятловцы не смогли перейти в условиях сильного ветра на обледеневшем склоне и были вынуждены обойти его понизу, а им предстояло преодолеть пять перевалов и две вершины. Кроме того, группа шла без полноценной карты местности, наугад.

К несчастью, туристы выбрали неудачное место для ночевки, которое оказалось под снежным оползнем после 10-часового снегопада. В ту ночь еще бушевал ураганный ветер, и температура опустилась до 40 градусов ниже нуля.

Палатку с людьми накрыла лавина, они спешно из нее выбрались практически в одном белье, без верхней одежды. Дятловцы разделились на три группы, что также сыграло против них. Полураздетые и босые Дорошенко и Кривонищенко сумели разжечь костер, но поддерживать его не смогли и быстро замерзли. Дятлов, Колмогорова и Слободин пытались вернуться в палатку за теплой одеждой и провизией, но тоже погибли от переохлаждения. Третья группа — Дубинина, Колеватов, Золотарев и Тибо-Бриньоль провалились в пустошь под снегом.

Криминальная версия была полностью отвергнута следователями СКР.

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