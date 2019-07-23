Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно

Россияне смогут брать ипотечные каникулы несколько раз, но в рамках разных кредитных договоров и при соблюдении условия о единственности жилья, находящегося в залоге. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Ипотечные каникулы будут предоставляться единожды на ипотеку, а не на заемщика, отметил Ганеев. При этом жилье у желающего оформить каникулы должно быть единственным. Таким образом, взять передышку во второй раз будут вправе заемщики, продавшие первую квартиру, купленную в кредит, и вновь оформившие ипотеку на приобретение недвижимости.

Если у заемщика есть доля в другом жилом помещении, не превышающая минимальные нормы жилплощади для конкретного региона, то она при рассмотрении заявки на ипотечные каникулы не учитывается — то есть купленная в кредит квартира все равно считается единственной, уточнил эксперт.

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Ганеев подчеркнул, что в рамках одного кредита ипотечные каникулы можно будет оформить лишь единожды, и посоветовал россиянам, прибегающим к такой мере, принимать решение взвешенно. «Здесь каждый должен проявлять личную ответственность при оценке ситуации. Например, воспользуется заемщик сейчас, а дальше могут возникнуть какие-то более сложные обстоятельства, а возможности уже не будет», — отметил зампред правления Сбербанка.

Закон об ипотечных каникулах подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2019-го. Он предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы действуют для кредитов, взятых как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей. Оформить каникулы можно начиная с 31 июля текущего года.

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