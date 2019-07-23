Полиция шесть раз игнорировала жалобы россиянки на издевательства бывшего мужа

Жительница Пошехонского района Ярославской области шесть раз безрезультатно обращалась в полицию с заявлениями против бывшего мужа, который избивал ее. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Как выяснило ведомство, безработный мужчина жил со своей женой в одной квартире и с 2018 по 2019 годы бил ее и совершал «иные насильственные действия», причиняя ей физические и психические страдания. Отдел полиции «Пошехонский» выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не видел в действиях мужчины состава преступления по статье 116 УК («Побои»).
Прокуратура отменила шесть таких постановлений и потребовала провести расследование, чтобы решить вопрос о возбуждении дела. В итоге полиция возбудила против бывшего мужа женщины уголовное дело по части 1 статьи 117 УК («Истязание»).
Ранее суд Геленджика признал 28-летнюю Кристину Шидукову виновной в преднамеренном убийстве своего мужа, от которого ей пришлось защищаться кухонным ножом. Суд отправил женщину отбывать наказание в колонии общего режима на основании вердикта присяжных, ей грозит восемь лет тюрьмы. Сыну Шидуковой от убившего ее мужа в январе 2020 года исполнится три года.