Валуев высказался о причинах гибели Дадашева

Бывший боксер, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал смерть Максима Дадашева. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Валуев заявил, что исход любого боя непредсказуем, ведь на него влияет множество факторов. «Дело не в силе соперника, а в количестве пропущенных ударов», — отметил он. Экс-боксер опроверг возможность того, что к гибели Дадашева могли привести старые травмы, так перед поединком он был обязан пройти медицинский осмотр.

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О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он умер в больнице в США. По информации источника, близкого к спортсмену, у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмена отвезли в больницу после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшимся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде тренером россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не проигрывал ни разу, одержав 13 побед подряд.

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