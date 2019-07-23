Тренер Дадашева прокомментировал его смерть

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгрирт прокомментировал смерть своего подопечного. Его слова приводит ТАСС.

Макгирт заявил, что находится в отчаянии после информации о случившемся. «Он был отличным боксером, потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать», — добавил он.

Тренер отметил, что боксерам следует следить за своим здоровьем. «Боксерам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому», — высказался он.

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О смерти Дадашева стало известно ранее 23 июля. Он умер в больнице в США. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не проигрывал ни разу, одержав 13 побед подряд.

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