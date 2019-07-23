Федерация бокса России отреагировала на смерть Дадашева от травм во время боя

Федерация бокса России возьмет на себя расходы на похороны Максима Дадашева. Об этом сообщает РИА Новости.

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Генеральный секретарь организации Умар Кремлев выразил соболезнования родным и близким Дадашева. «Мы полностью возьмем на себя расходы [на похороны] и в дальнейшем будем помогать семье. Ни в коем случае не бросим. Это наш воспитанник», — заявил Кремлев.

О смерти Дадашева стало известно ранее 23 июля. Он умер в американской больнице. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спорстмен был госпитализирован в критическом состоянии после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели двухчасовую операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время боксера ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом). Все поединки боксер провел в США.

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