Федерация бокса России отреагировала на смерть Дадашева от травм во время боя

Федерация бокса России возьмет на себя расходы на похороны Максима Дадашева. Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный секретарь организации Умар Кремлев выразил соболезнования родным и близким Дадашева. «Мы полностью возьмем на себя расходы [на похороны] и в дальнейшем будем помогать семье. Ни в коем случае не бросим. Это наш воспитанник», — заявил Кремлев.
О смерти Дадашева стало известно ранее 23 июля. Он умер в американской больнице. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.
Спорстмен был госпитализирован в критическом состоянии после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели двухчасовую операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время боксера ввели в медикаментозную кому.
Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом). Все поединки боксер провел в США.