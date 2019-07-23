Смерть Дадашева назвали суровой правдой бокса

Бывший российский боксер Денис Лебедев прокомментировал смерть Максима Дадашева от полученных во время поединка травм. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Лебедев назвал смерть Дадашева реальностью профессии. «Каждый боксер, выходя в ринг, может закончить, как Дадашев. И это суровая правда нашего вида спорта», — заявил он.

По мнению экс-боксера, латиноамериканский стиль бокса отличается жестокостью. «Это мясорубка в прямом смысле слова. Каждый удар в любую часть тела — это синяк, шишка. Для них вообще цена жизни — три копейки. Они выходят как в последний раз», — отметил он.

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О смерти Дадашева стало известно ранее 23 июля. Он умер в американской больнице. Его знакомый рассказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Спортсмен был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Боксеру провели операцию и удалили часть черепа. Спустя некоторое время его ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд.

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