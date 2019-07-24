Российских школьников решили научить трезвости

В российских школах предложили ввести уроки о профилактике алкоголизма и наркомании. Об этом говорится в проекте резолюции заседания внутрипартийной площадки «Единой России» «Благополучие человека», передает РИА Новости.

Ввести «уроки трезвости» в школах предложили Минпросвещения России. Как заявила координатор партплощадки Наталья Починок, такой подход по профилактике алкоголизма необходим.

Отмечается, что «уроки трезвости» уже проводятся в некоторых школах в ряде регионов. В их проведении участвуют некоммерческие организации и родители.

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Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что только в 21 год человек может противостоять алкогольной зависимости, и порассуждал о «беспокойстве пивной мафии» в связи с повышением возраста для продажи спиртного. «Мы только выиграем, когда ограничим наших молодых людей от права терять здоровье и становиться асоциальными людьми», — отметил он.

23 июля в Госдуму внесли законопроект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Документ размещен в думской электронной базе данных. В сентябре 2015 года сенатор Антон Беляков уже вносил предложение об увеличении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, но в июле 2018 года нижняя палата парламента отклонила законопроект в первом чтении.

Согласно планам национального проекта «Образование», в образовательный процесс планируется вовлекать не только учеников и педагогов. Федеральный проект «Современная школа» предполагает, что его неотъемлемой частью должны стать родители и общественные объединения.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», в рамках которого с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Кроме того, среди наших россиян планируют проводить пропаганду ответственного отношения к своему рациону питания.

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