Онищенко рассказал о пивной мафии и возрасте противостояния алкоголю

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что только в 21 год человек может противостоять алкогольной зависимости, и порассуждал о «беспокойстве пивной мафии» в связи с повышением возраста для продажи спиртного. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Мы только выиграем, когда ограничим наших молодых людей от права терять здоровье и становиться асоциальными людьми», — заявил Онищенко.

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Он отметил, что психологическая зрелость наступает раньше физиологической, поэтому законодательство устанавливает совершеннолетие в 18 лет. Так, 18-летние россияне могут нести уголовную и административную ответственность, участвовать в выборах и служить в армии. Тем не менее, только к 21 году человек «биологически созревает для того, чтобы максимально противостоять развитию алкогольной зависимости, это физиология человеческая».

«Если мы этого добьемся [повышения возраста для продажи алкоголя], это будет одно из самых видных достижений Думы VII созыва, направленных на благо наших будущих поколений», — заключил бывший главный санитарный врач.

Ранее Онищенко назвал мерзавцами авторов идеи смягчить ограничения на продажу пива и заявил о желании подать на них в суд за «ненависть» к населению страны. О предложении Минпромторга перестать считать пиво алкогольной продукцией стало известно 20 июля. Оно якобы содержится в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

23 июля в Госдуму внесли законопроект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Документ размещен в думской электронной базе данных. В сентябре 2015 года сенатор Антон Беляков уже вносил предложение об увеличении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, но в июле 2018 года нижняя палата парламента отклонила законопроект в первом чтении.

В настоящее время в России минимальный возраст для покупки спиртного — 18 лет.

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