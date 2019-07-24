Памфилова отреагировала на требование зарегистрировать всех кандидатов

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала требование независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму зарегистрировать их без проверки подписей избирателей. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 июля.

С такой инициативой они выступили на прошедшей во вторник встрече. По мнению Памфиловой, это предложение продиктовано нежеланием проанализировать реальную ситуацию с избирательными документами.

Однако, подчеркнула председатель Центризбиркома, регистрация без проверки подписей невозможна в силу законодательства.

22 июля Памфилова заявила, что процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством.

16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам, которые подали документы с нарушениями. В частности, речь идет о включении в подписные листы умерших людей, несоответствии паспортных данных.

До выборов, которые состоятся 8 сентября, допустили 57 кандидатов.

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