UFC отказался давать контракт победившему россиянину

Россиянин Рамазан Курамагомедов стал победителем турнира Dana White Contender Series, дающего право выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но остался без контракта с организацией. Об этом сообщает ESPN.

Курамагомедов в трехраундовом поединке одержал победу над американцем Джорданом Уиллиамсом раздельным решением судей. Президент UFC Дэйна Уайт отказался признавать итог боя.

«Я уважаю обоих бойцов. В октагоне была война, бескомпромиссная битва. Но я не согласен с решением судей. Я считаю, что Джордан взял два раунда — первый и третий. Думаю, он победил. Оба бойца суперталантливы. Надеюсь, они оба в итоге окажутся в UFC», — заявил Уайт.

В активе Курамагомедова восемь поединков по правилам смешанных единоборств. В каждом из них он одержал победу.

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