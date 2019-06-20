Глава UFC призвал разрушить современный бокс

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал нынешнюю ситуацию в профессиональном боксе. Его слова приводит MMA Fighting на своем YouTube-канале.

Функционер заявил, что сам вид спорта может быть представлен куда более широко. По мнению Уайта, многие достойные боксеры не дожидаются больших боев. «В этом году у нас будет рекорд по проданным билетам. И для этого нам не нужно организовывать супербоев с участием того же Флойда Мэйуэзера. И в боксе точно так же можно развиваться. Просто нужно сломать нынешнюю систему и начать строить заново», — заявил Уайт.

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Американец публично заявлял, что планирует проведение боксерских поединков под эгидой UFC. Сам функционер является фанатом этого вида спорта и занимался им в юности.

Уайт участвовал в организации поединка по правилам бокса между представителем смешанного стиля (MMA) ирландцем Конором Макгрегором и Мэйуэзером в августе 2017-го. Бой закончился поражением ирландского бойца.

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