Канадский хоккеист обнаружил «самое дерьмовое место в мире» в России

Канадский хоккеист Максим Тальбо, игравший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вспомнил о том, как в первый раз попал в Магнитогорск. О своих впечатлениях спортсмен рассказал в подкасте Spittin' Chiclets.

Тальбо вспомнил, что его первая выездная игра в рамках КХЛ прошла именно в Магнитогорске. «Самое дерьмовое место на свете. Очень маленький город, очень загрязненный», — поделился канадец.

Он также рассказал, что знал о существовании ночного клуба, принадлежавшего российскому хоккеисту Евгению Малкину. «Но Магнитогорск — это не тот город, в котором хочешь прогуляться ночью», — отметил Тальбо.

Канадец выступал за омский «Авангард» с 2018-го по 2019 год. До этого Тальбо играл за ярославский «Локомотив». Всего в КХЛ он провел 174 матча и набрал 75 (33 шайбы и 42 передачи) очков. Также он имеет опыт выступления за несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

18 июня американский хоккеист Терри Джей Гальярди вспомнил о выступлениях в КХЛ в составе нижнекамского «Нефтехимика». Он отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» чемпионата. Единственным плюсом работы в России игрок назвал высокую зарплату.

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