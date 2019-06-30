Критикующих Россию иностранных хоккеистов предложили арестовывать

Тренер Андрей Назаров предложил арестовывать иностранных хоккеистов, позволяющих себе критические высказывания в адрес России. Его слова в воскресенье, 30 июня, приводит «Матч ТВ».

«Как реагировать на несправедливые выпады? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет», — заявил Назаров.

18 июня американский хоккеист Терри Джей Гальярди вспомнил о выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе нижнекамского «Нефтехимика». Он отнес Нижнекамск к тройке главных «дыр» чемпионата. Единственным плюсом работы в России игрок назвал высокую зарплату.

Назаров тренировал ряд клубов КХЛ, последним из которых был «Нефтехимик». Специалист известен неоднозначными высказываниями. В частности, в декабре прошлого года он связал неудачные выступления нижнекамского клуба с трезвостью игроков.

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