Россиянин из НХЛ назвал преимущество североамериканцев над соотечественниками

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров порассуждал о разнице в менталитете между североамериканцами и россиянами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

24-летний хоккеист считает главным плюсом канадцев и американцев дружелюбие. «Они постоянно улыбаются, даже в плохой день. Они счастливы», — отметил он. В России, по его мнению, напротив, «хмурые и злые» люди.

Кроме того, по словам Задорова, в Северной Америке отсутствует предвзятое отношение к выходцам из России. Хоккеист рассказал, что столкнулся с подобным в Италии, где, как он считает, одинаково не любят и русских, и американцев.

В марте этого года Задоров подверг критике российские власти. Спортсмен порекомендовал властям оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других странах.

Задоров переехал в Северную Америку будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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