Выступающий в НХЛ россиянин назвал проблему американцев

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в интервью YouTube-каналу газеты «Спорт-Экспресс» назвал проблему американцев.

Задоров заявил, что коренные жители страны — расисты. При этом главным расистом россиянин назвал президента США Дональда Трампа. «Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Хотя расизм есть во многих нациях», — отметил он.

Защитник добавил, что выступающие в НХЛ афроамериканцы критикуют Трампа. «Тот же Деванте Смит-Пелли не пошел в Белый дом. Он отказался, это его видение», — сказал он.

В марте этого года Задоров раскритиковал российские власти. Он порекомендовал властям оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других странах.

Задоров переехал в Северную Америку будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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