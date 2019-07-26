Boeing упустил 85 миллиардов долларов

Американская аэрокосмическая компания Boeing отказалась от участия на существующих условиях в тендере Военно-воздушных сил (ВВС) США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), предполагающем постепенную замену с 2027 года всех 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования Minuteman-III (LGM-30G), сообщает Space News.

В Boeing, отмечает издание, не смогли сформировать более выгодное экономически предложение для ВВС по сравнению с другим претендентом на победу в тендере — американской компанией Northrop Grumman. Причиной этого Boeing называет приобретение в июне 2018 года Northrop Grumman компании Orbital ATK, занимающей лидирующее положение на американском рынке твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД).

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В Boeing уверены, что приобретение ТТРД у Northrop Grumman на конкурентных условиях невозможно, а решением проблемы называют покупку ТТРД в качестве «оборудования, поставляемого правительством». Согласно Boeing, «нынешний подход к приобретению не обеспечивает равных условий для честной конкуренции».

Американское издание пишет, что Boeing не вступал в переговоры с Aerojet Rocketdyne, другим американским производителем ТТРД, который в настоящее время не планирует наращивать выпуск таких двигателей.

В июле китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.

Реализация программы GBSD оценивается в 85 миллиардов долларов.

Minuteman-III являются единственными действующими МБР наземного базирования ВВС США.

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