НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

«Теперь представьте, как все эти самолеты выпускают тысячи гиперзвуковых ракет!» — сказал военачальник на мероприятии Air & Space Power Conference (ASPC) в Лондоне.

По словам Рошеля, в настоящее время Королевские ВВС начали изучать гиперзвуковые технологии с целью повышения возможности противодействия истребителей четвертого поколения появляющимся воздушным и наземным угрозам. Речь идет, в частности, о разработке гиперзвуковых двигателей и создании в течение ближайших четырех лет гиперзвуковых ракет класса «воздух-воздух», способных запускаться с существующих и перспективных самолетов.

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В июне руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер заявил, что ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия.

В мае генерал-лейтенант Армии США Нил Фургуд сказал, что наземная батарея первого американского гиперзвукового оружия будет включать четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), каждая из которых будет устанавливаться на прицеп M870.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил, в частности, гиперзвуковое оружие «Авангард» и «Кинжал».

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