Российский «лагерь смерти» сожгут

Лечебное исправительное учреждение №58 (ЛИУ-58) в городе Ивделе Свердловской области, где содержались больные туберкулезом заключенные, сожгут. Об этом Znak сообщил начальник пресс-службы регионального управления ФСИН России Александр Левченко.

По его словам, официальное разрешение о закрытии учреждения было принято в начале 2019 года. К тому моменту в колонии не осталось заключенных — их перевезли в ИК Нижнего Тагила и Сосьвы с тем же медицинским профилем. Сотрудники, захотевшие остаться в ГУФСИН, также переведены в другие учреждения.

Материалы по теме Республика строгого режима Как живут осужденные самого «сидящего» региона России

Левченко рассказал, что к закрытию колонии привели несколько факторов. Во-первых, здание колонии построено из дерева еще в 1930-е годы. Во-вторых, ИК находится в труднодоступном месте: от Ивделя нужно ехать несколько часов по бездорожью. Кроме того, в этой и других колониях Свердловской области сократилось число заключенных. «Девять лет у нас было 43 тысячи осужденных и обвиняемых, а теперь — 24 тысячи человек», — пояснил он.

Левченко добавил, что, согласно федеральному законодательству, колония, где находились больные туберкулезом, должна быть уничтожена с помощью огня. Перед сожжением там проведут обеззараживание помещений. Сроки утилизации здания пока неизвестны.

В 2016 году члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области потребовали от генпрокуратуры России закрыть ЛИУ-58, назвав его лагерем смерти. Среди проблем, которые упоминали правозащитники, — труднодоступность, а также нехватка медицинского персонала и оборудования. Кроме того, по их словам, больные туберкулезом осужденные вынуждены были жить в холодных, неотапливаемых камерах и отрядах. В некоторых камерах отсутствовали раковины, а туалеты находились на улице. Сами заключенные жаловались на пытки холодом, сообщает издание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!