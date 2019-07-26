Бывшего главу астраханского правительства задержали за подрывную деятельность

Преступные действия бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти. Об этом заявил Следственный комитет (СК) России.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника и исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Астраханской области — министра финансов региона Виталия Шведова.

Расследование ведется по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов привлекли кредитные средства по ставке от 7 до 8,5 процентов в одном из банков на общую сумму шесть миллиардов рублей.

В СКР считают, что бюджетный кредит чиновники могли взять по более низкой процентной ставке в размере 0,1 процента. Следствие оценило ущерб от действий Султанова и Шведова в 212 миллионов рублей.

Об их задержании стало известно ранее 26 июля.

Султанов, руководивший астраханским правительством с 2017 года, уволился по собственному желанию 10 июня, после того, как президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего сотрудника ФСБ Игоря Бабушкина. Через 10 дней после увольнения Султанова сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы, касающиеся деятельности Султанова в администрации Астрахани, в министерстве финансов и министерстве строительства региона, где он ранее работал.

17 июля СКР сообщил о возбуждении 17 уголовных дел против действующего и бывших министров строительства и ЖКХ региона, местных чиновников и предпринимателей. Их арестовали за махинации в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Расследования начались после проверки Генпрокуратуры, которую инициировал Бабушкин.

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