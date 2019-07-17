Российский губернатор решил посадить своих министров

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел против региональных министров строительства и ЖКХ, местных чиновников и предпринимателей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР).

Расследования ведутся по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК России. Фигурантами уголовных дел стали и.о. министра строительства и ЖКХ области, двое его предшественников, бывший первый заместитель областного министра строительства и ЖКХ, глава муниципального образования «Астраханский сельсовет», начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, двое предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом.

Также под следствием оказался бывший глава Наримановского района области, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технадзора управления по капитальному строительству администрации Астрахани, заместители главы администрации Камызякского района.

По версии следствия, с 2015 года нынешний и двое бывших министров незаконно предоставили некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Ущерб оценивается в 47 миллионов рублей.

По данным СКР, астраханские чиновники и предприниматели в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда подписывали документы, хотя достоверно знали, что строительство многоквартирных домов в полном объеме не завершено.

Уголовные дела были возбуждены на основании проверки Генпрокуратуры, куда обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, 80 процентов зданий исторического центра Астрахани были признаны ветхими.

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