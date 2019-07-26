Новый глава Астраханской области из ФСБ начал зачистку министров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, по которому задержал уволившегося недавно руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности регионального министра финансов Виталия Шведова. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По какой статье идет расследование, она не уточнила.

Султанов, руководивший астраханским правительством с 2017 года, уволился по собственному желанию 10 июня, после того, как президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего сотрудника ФСБ Игоря Бабушкина.

Шведов являлся заместителем главы астраханского правительства — министром финансов с 2010 года.

Задержание чиновников проводили сотрудники ФСБ и центрального аппарата СКР, сообщает Telegram-канал «Инфоштаб. Астрахань». Местные правоохранители были не в курсе проводимой спецоперации.

Через 10 дней после увольнения Султанова в администрации Астрахани сотрудники ФСБ провели обыски, сообщает издание «Астраханские новости». Были изъяты документы за несколько месяцев 2014 года, когда Султанов работал заместителем исполняющей обязанности мэра Ирины Егоровой. Выемка документов, касающихся финансовых поручений Расула Султанова на посту главы правительства, прошла в министерстве финансов Астраханской области. Также правоохранители посетили министерство строительства Астраханской области, где Султанов работал министром с 2011 по 2014 годы.

17 июля СКР сообщил о возбуждении 17 уголовных дел против действующего и бывших министров строительства и ЖКХ региона, местных чиновников и предпринимателей. Их арестовали за махинации в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Расследования начались после проверки Генпрокуратуры, которую инициировал Бабушкин.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!