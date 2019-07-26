ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио. Его слова приводит ТАСС.

«Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио», — заявил Поздняков. Он отметил, что подготовка сборных к Олимпиаде идет по плану и федерации получают надлежащее финансирование.

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ОКР получил официальное приглашение от МОК ранее 26 июля. Отмечалось, что российская команда выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий. В частности, спортсмены смогут приехать на Игры под российским флагом.

Перед Олимпиадой 2018 года ОКР был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. На Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом выступила команда «Олимпийских атлетов из России». Ряд спортсменов также не получили приглашение на Игры от МОК и не смогли выступить на соревнованиях. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.

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