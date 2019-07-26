Команда «Что? Где? Когда?» отреагировала на принудительную смену названия

Капитан команды «Что? Где? Когда?» «Новое величие» Илья Думанский назвал принудительное переименование команды беспрецедентным для всего движения актом самоцензуры. Он заявил, что коллектив пока не решил, будет ли после этого принимать дальнейшее участие в турнирах «Что? Где? Когда?», передает РИА Новости.

«Мы думаем по поводу ситуации, что это ужасное проявление самоцензуры. Что это очень вредный прецедент для ЧГК-движения и для всего российского общества», — полагает Думанский.

По его словам, коллективу «Нового величия» в течение месяца обещали объяснить причины смены названия, но в итоге «сказали что-то в духе "ну вы же все понимаете"». «Нет, мы не понимаем, зачем они это делают, и такой принцип считаем глубоко неприемлемым», — подчеркнул капитан команды.

Консенсуса относительно дальнейших действий в команде нет. Кроме того, нет ясности по поводу будущего названия команды, продолжил Думанский. «Летом мы все в разъездах и не играем, а к сентябрю решим, будем ли вообще играть турниры, связанные с МАК (Международная ассоциация команд «Что? Где? Когда?» — прим. «Ленты.ру»)», — зключил капитан.

Ранее президент МАК, магистр «Что? Где? Когда» Андрей Козлов принял решение переименовать команду «Новое величие». Согласно его решению, команда должна носить имя своего капитана либо выбрать себе новое название, которое одобрит комиссия по рейтингу команд.

В апреле участники «Нового величия» отказались играть в студенческом чемпионате «Что? Где? Когда?» в Туле, когда от команды потребовали сменить название. Думанский тогда обратился к главе комиссии по этике МАК Александру Друзю. Известный знаток отметил, что название команды ассоциируется с делом «Нового величия», фигурантов которого обвиняют в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путем государственного переворота. Друзь назвал дело «Нового величия» «насквозь политизированным».

По делу «Нового величия» арестованы десять человек. Среди них были 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. Защита подсудимых утверждала, что объединение было создано в результате провокации российских спецслужб, а фактическим создателем и лидером движения был человек, внедренный силовиками.

15 августа 2018 года в защиту Павликовой и Дубовик прошел «Марш матерей». Позже по решению суда девушек перевели из СИЗО под домашний арест. 5 июня их вместе с остальными участниками «Нового величия» внесли в федеральный перечень террористов и экстремистов, хотя в январе 2019-го программу движения признали безопасной для власти, экспертиза не нашла экстремизма в листовках движения

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