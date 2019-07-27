Посол Израиля встал на одну руку перед президентом и рассмешил его

Посол Израиля в Северной Македонии Дан Орьян во время встречи с президентом страны Стево Пендаровски показал стойку на одной руке. Соответствующую фотографию опубликовал в Facebook глава государства.

Судя по снимку, израильский дипломат снял пиджак для исполнения упражнения и показал стойку на левой руке в кабинете главы Северной Македонии.

«Эта фотография — стойка на руке израильского посла Дана Орьяна — пусть станет мотивацией и еще одним доводом тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны», — подписал кадр Пендаровски.

Отмечается, что Пендаровски провел встречу с главой диппредставительства Израиля в пятницу, 26 июля. Стороны обсуждали экономические отношения в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма.

В мае появилось видео выступления перед сенатом президента Филиппин Родриго Дутерте, которому на плечо заполз огромный таракан. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте убрал его рукой со своей одежды.

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