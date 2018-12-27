Президент призвал граждан худеть и накликал гнев бедняков

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал граждан следить за весом и заниматься спортом, в ответ его раскритиковали за плачевное положение бедняков в стране. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Как пишет издание, глава государства активно пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом с целью похудения. Он публично критикует египтян за их поведение, призывает школы уделять больше внимания урокам физкультуры и сам старается показывать пример — совершает велосипедные заезды.

Граждане не отрицают пользы правильного питания и занятий спортом, но в то же время они обвиняют лидера в лицемерии. По их мнению, корень проблемы ожирения лежит не в расхлябанности народа, а в бедности людей.

Критики указывают, что здоровая пища, в частности, фрукты и овощи, стоят слишком дорого, в том числе из-за экономических преобразований, проводимых при президенте. Малоимущие же могут позволить себе только еду плохого качества. Ас-Сиси также укоряют за то, что он не предлагает конкретного плана по борьбе с ожирением и продвижению спорта в массы.

По данным издания, 19 из 100 миллионов взрослого населения Египта в 2017 году страдали от лишнего веса, это самый высокий показатель в мире. В то же время ожирение фиксируют у 10,2 процента всех детей в стране.

В октябре российская чиновница из Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню, а «макарошки всегда стоят одинаково».

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