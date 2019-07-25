Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

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Неизвестные изменили президентскую печать США на проекции, на фоне которой выступал президент Дональд Трамп. Орлу добавили вторую голову, намекая на связь с Россией, сообщает The Washington Post.

Журналисты заметили это на записи выступления американского лидера на съезде студентов организации Turning Point USA. Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Ни представители Белого дома, ни члены организации Turning Point не смогли предоставить журналистам информацию о том, кто ответственен за подмену изображения. Это пытаются выяснить в данный момент.

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

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