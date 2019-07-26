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Объяснено появление Трампа на фоне двуглавого орла

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Измененная президентская печать, на фоне которой выступал американский лидер Дональд Трамп, появилась по ошибке. Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказали в компании Turning Point, организовавшей ставшее скандальным мероприятие, сотрудник просто перепутал изображения, когда в последний момент искал картинку в интернете. Провинившегося уже уволили. «Не думаю, что это был злой умысел, но все же», — отметил представитель организации. Он также назвал произошедшее неприемлемым.

Газета пообщалась и с придумавшим пародийное изображение графическим дизайнером Чарльзом Лизоттом (Charles Leazott). Мужчина рассказал, что раньше был ярым республиканцем, однако разочаровался в выборе Трампа ее кандидатом на выборах.

По его словам, измененная версия печати не предназначалась для широкой аудитории, а найти его вариант в сети не так просто. В этой связи он не верит, что произошедшее — простая ошибка. «Нелепость. Ее [печать] надо специально искать. Это не случайность», — считает дизайнер.

Fox News / YouTube

О выступлении Трампа на фоне измененной печати сообщалось 25 июля. Американский лидер выступил на фоне неверной проекции на съезде студентов организации Turning Point.

На изображении орлу добавили вторую голову — как намек на расследование о связях с Россией. В лапе вместо стрел он сжимает клюшки для гольфа — президент увлекается этим дорогостоящим видом спорта. Кроме того, на печати вместо оливковой ветви нарисована пачка денег, а вместо девиза на латинском — оскорбление на испанском.

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Предыстория: Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
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