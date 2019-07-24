В США допустили возбуждение дела против Трампа

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году, допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с должности. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в палате представителей. Его слова приводит Reuters.
По словам Мюллера, его доклад не оправдывает Трампа в совершении каких-либо преступлений. Он подчеркнул, что считает верным решение не делать какого-либо вывода по этому вопросу.
Мюллер отметил, что расследование действительно выявило масштабное российское вмешательство в американские выборы. «Мы сосредоточились на вопросе, были ли доказательства достаточными, чтобы обвинить какого-либо участника кампании в преступном сговоре. Они не были», — сказал он.
Мюллер подчеркнул, что его показания будут вынужденно ограничены — это связано с юридическими нюансами по конкретным делам. Кроме того, они не будут отличаться от уже озвученного ранее. «Как я уже говорил 29 мая: доклад — это мои показания», — указал бывший спецпрокурор.
29 мая стало известно, что Мюллер подал в отставку. В своем публичном выступлении он подчеркнул, что не собирался и не имел права выдвигать обвинения против президента.
18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) якобы передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.