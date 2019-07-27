НТВ потребовал удалить из сети трейлер российского сериала про Чернобыль

Телеканал НТВ предупредил опубликовавших трейлер сериала «Чернобыль» блогеров, который выйдет в 2019 году, о нарушении авторских прав. Об этом сообщает издание TJ, которое также получило жалобу.

Отмечается, что телеканал считает трейлер «рабочим материалом» и выступает против его распространения. По информации TJ, НТВ также пригрозил подать на издание в суд в случае, если ролик не будет удален.

Материалы по теме Свое не пахнет В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты

Из-за жалоб телеканала трейлер российского «Чернобыля» удаляют из соцсетей. В частности, из-за «страйков» был заблокирован контент таких блогеров как Maddyson и Anton S Live. Несмотря на это, копии ролика до сих пор доступны в Twitter и Telegram.

Ранее пользователи сети негативно отреагировали на трейлер нового сериала. В частности, юзеры отмечали, что он выглядит как необходимость «срочно ответить западу». Кроме того, в ролике обнаружили киноляп.

Сериал о «Чернобыле» от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!