Стала известна судьба россиян после обрушения навесного этажа на участников ЧМ

Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Об это заявили во Всероссийской федерации плавания, передает РИА Новости.

«У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас», — заверили в пресс-службе организации. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов также подчеркнул, что его подопечные не получили травм.

Кроме того, инцидент в ночном клубе Кванджу прокомментировала трехкратная призерка Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова, завоевавшая на чемпионате золото. Она призналась, что еще никуда не выходила за время пребывания в Южной Корее, и назвала произошедшее случайностью. «Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить. (...) Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно», — отметила она.

Международная федерация плавания (FINA) выразила соболезнования жертвам. «[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощью в случае необходимости», — заявили в FINA.

Ранее агентство «Ёнхап» со ссылкой на городские власти сообщило о двух погибших и более десяти пострадавших в результате происшествия. Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней было более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находившихся на ней гостей.

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