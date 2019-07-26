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Появились подробности смерти 23-летнего боксера после боя

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Уго Сантильян

У 23-летнего аргентинского боксера Уго Сантильяна был обнаружен сгусток крови в мозге после боя против уругвайца Эдуардо Хавьера Абреу. Об этом сообщает Clarin.

Поединок состоялся в субботу, 20 июля, и завершился вничью. После оглашения результата Сантильяна упал в обморок, ему приложили кислородную маску. Боксер был доставлен в больницу, где врачи обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Ему сделали операцию, после которой доктора дважды зафиксировали остановку дыхания. Несмотря на принятые меры, Сантильяна скончался.

О смерти спортсмена стало известно ранее 25 июля. На профессиональном ринге аргентинец провел 27 боев, в которых одержал 19 побед (8 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений (два — нокаутом), еще два поединка завершились вничью.

23 июля в американской больнице умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

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