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Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм

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23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян умер из-за травм, полученных в поединке против уругвайца Эдуардо Хавьера Абреу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой прошел в субботу, 20 июля. По итогам 10 раундов поединка судьи зафиксировали ничью. Позднее он был доставлен в больницу, где скончался в четверг, 25 июля. Характер полученных Сантильяном травм не уточняется.

На профессиональном ринге аргентинец провел 27 боев, в которых одержал 19 побед (8 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений (два — нокаутом), еще два поединка завершились вничью.

23 июля в американской больнице умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

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